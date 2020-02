Du 21 au 29 mars 2020, l’association « Les 111 des Arts » de Lille organise une expo-vente d’œuvres d’art au profit de la recherche sur les cancers pédiatriques

Du samedi 21 au dimanche 29 mars 2020, l’Association « Les 111 des Arts » de Lille présente la 2ème édition de son exposition-vente d’œuvres d’art à la salle du Gymnase au profit de la recherche sur les cancers pédiatriques.

A l’initiative de cet événement d’art et de cœur, deux mamans, Dominique Cronier & Catherine Soubrier, ayant récemment vécu la perte d’un enfant à cause du cancer : Justine avait 16 ans, Paul-Emile 17 ans.

Unies par la tristesse, elles ont décidé de monter cette association lilloise caritative, en vue d’œuvrer ensemble à adoucir l’hospitalisation des enfants, des adolescents et de soutenir la recherche sur les cancers pédiatriques, en créant des synergies avec les valeurs positives, que véhiculent l’Art et la Culture.

L’association les 111 des Arts de Lille

L’Association « Les 111 des Arts » de Lille a choisi l’art pour sensibiliser le grand public sur les cancers pédiatriques, afin d’accompagner au mieux les enfants et les familles et renforcer les chances de guérison. Son leitmotiv est de vendre des tableaux pour adoucir les maux des familles. Cette association existe déjà depuis longtemps à Paris, Toulouse et Lyon.

Rendez-vous d’Art et d’Artistes – Les 111 des Arts de Lille

1 exposition-rencontre-vente de tableaux : un rendez-vous festif d’artistes au grand cœur, où la couleur répond à la douleur. L’occasion rêvée de promouvoir ainsi l’art contemporain dans la Région et le rendre accessible à tous.

1 semaine rythmée par près de 11 rendez-vous culturels et conviviaux : récital de piano avec « Clair Obscur», des tablées créatives, un atelier de Yoga avec Santa Mila, des concerts, le rendez-vous des Graffeurs & animations pour les enfants, des performances d’artistes….

111 artistes, essentiellement de la région Nord / Hauts- de-France, qui présentent chacun…

11 œuvres minimum à acquérir par artiste, de format imposé de 20 x 20 cm. Les techniques représentées sont très variées : peinture, dessin, collage, photographie, etc…

Soit + de 1111 tableaux exposés pour y faire son choix, et vendus chacun au tarif unique de 111€ (48 € sont destinés à l’artiste, 48 € iront pour la recherche sur les cancers des enfants et adolescents, 15 € pour l’achat optionnel du cadre de l’œuvre).

Au Programme

Du samedi 21 au dimanche 29 mars 2020 de 11h à 19h

Exposition – Vente – Salon de Thé

Samedi 21 mars 2020 à 15h

Atelier du LAM

Samedi 21 mars 2020 à 18h30

Initiation à l’art de danser le rock



Dimanche 22 mars 2020 à 18h30

Concert de la Chorale « Unisson Lille »



Mardi 24 mars 2020 à 20h30 – 11€

Récital de piano à 4 mains avec « Clair Obscur » : Tableaux d’une exposition de Moussorgski & Frédéric Lempire + Perfermance artistique de Mathias Duhamel

Mercredi 25 mars 2020 après-midi

Animations pour les enfants

Mercredi 25 mars 2020 à 15h

Atelier du LAM

Mercredi 25 mars 2020 à 16h

Présentation-vente des dessins réalisés par le Conseil Municipal des Enfants de Lille



Vendredi 27 mars 2020 à 19h30

Les Tablées Créatives

Samedi 28 mars 2020 à 10h – 11€

Atelier Yoga avec Santa Mila

Samedi 28 mars 2020 après-midi

Animations pour les enfants

Samedi 28 mars 2020

« Mystères Graffiti » & Soirée Jazz Manouche



Dimanche 29 mars 2020 à 10h – 11€

Atelier Yoga avec Santa Mila

Dimanche 29 mars 2020 à 16h

Spectacle du Magicien Allan Collins

Dimanche 29 mars 2020 après-midi

Animations pour les enfants

1 seul objectif = récolter des fonds au profit du bien-être des enfants et adolescents malades hospitalisés & de la recherche médicale du service d’Onco-pédiatrie de l’Hôpital Jeanne de Flandre et du Centre Oscar Lambret de Lille.

Infos pratiques

Salle du Gymnase

7, place Sébastopol à Lille

Horaires : du samedi 21 au dimanche 29 mars 2020 de 11h à 19h

Site internet « Les 111 des Arts Lille »

Vous pouvez également faire un don directement sur le site de l’association >>> « Les 111 des Arts Lille »

Sources et images : DR – © Les 111 des Arts Lille