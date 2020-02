Du 19 février au 01 mars 2020, ambiance Carnaval à Bellewaerde Aquapark (clowns, décorations festives,…)

Du 19 février 2020 jusqu’au 01 mars 2020, de nombreuses décorations hautes en couleurs ainsi que diverses animations laissent place à une atmosphère de fête à Bellewaerde Aquapark. Jeunes et moins jeunes peuvent également profiter d’une agréable rencontre avec le Roi Lion. De plus, toutes les familles de visiteurs peuvent profiter des plaisirs de l’eau grâce aux différents toboggans, aux aires de jeux et de détente, le tout, dans une oasis de verdure et à une température constante de 34°C.

Carnaval à Bellewaerde Aquapark

Ballons colorés, masques et plumes seront présents pour laisser place à une atmosphère festive à Bellewaerde Aquapark durant les vacances de février. Chaque jour, différentes animations auront lieu telles que des sculpteurs de ballons, des danseuses aux cerceaux, des clowns… Tout pour faire de votre visite à Bellewaerde Aquapark, une journée inoubliable.

Rencontre avec le Roi Lion

Durant les vacances de février, les enfants pourront prendre une photo avec nul autre que le Roi Lion. La mascotte sera présente chaque jour de 14h à 17h30. Le vendredi 21 et 28 février 2020, les rencontres dureront jusqu’à 18h30.

Des aventure tourbillonnantes

Vivre des moments inoubliables en famille… C’est à Bellewaerde Aquapark que ça se passe. Entrez dans une oasis de verdure où vous n’aurez jamais froid grâce à une température constante de 34°C. Les vrais aventuriers s’y amusent comme des fous sur les toboggans. Ceux qui aiment prendre du bon temps se détendent dans la zone de bien-être. Petits et grands rient aux éclats dans les aires de jeux. Et tout le monde profite ensemble de l’Aquaventure, le toboggan familial par excellence !

Infos Pratiques

Bellewaerde Aquapark

Meenseweg 497 B-8902 Ypres

Billet 1 jour :

– enfant de moins de 85 cm = gratuit*

– enfant de 85 cm à 1 m = à partir de 8€*

– enfant de 1m à 1m40 = à partir de 18€*

– PMR / + 55 ans = 17€*

– adulte = à partir de 20€*

Abonnement :

– enfant de 85 cm à 1 m = 29€*

– personne à partir de 1 m = 49€*

* parking non compris

Site internet de Bellewaerde Aquapark

Facebook et Twitter de Bellewaerde Aquapark

Source / Photos : Service Presse Bellewaerde