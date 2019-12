Du 16 au 28 décembre 2019, le Centre Commercial Westfield Euralille propose une animation Star Wars – l’Ascension de Skywalker

Du lundi 16 au samedi 28 décembre 2019, pour célébrer la sortie du prochain « Star Wars », le Centre Commercial Westfield Euralille accueille une expérience inédite en totale immersion, dédiée à l’univers de la saga ! « Serez-vous du Côté Lumineux ou du Côté Obscur de la Force ? ».

« Your side of the force »

Ce module permettra à chaque visiteur de révéler quel côté de la Force est avec lui : «Êtes-vous du Côté Lumineux ou du Côté Obscur de la Force ? ».

La Force, énergie qui nimbe tout l’univers, les êtres, les objets, l’air, le vide lui-même, peut être manipulée par l’esprit des personnes sensibles à la Force. Elle comporte deux grands aspects appelés le Côté Lumineux et le Côté Obscur.

Sur une surface de 20 m², les participants pourront ainsi choisir parmi 8 personnages principaux du dernier épisode de la saga Star Wars : l’Ascension de Skywalker, 4 protagonistes du Côté Lumineux et 4 du Côté Obscur. Une fois installés devant la box, un effet vert révélera le côté de la Force du participant.

« La Force sera avec toi, toujours. » Ben Kenobi

Infos pratiques

Centre Commercial Westfield Euralille

100, avenue Willy Brandt – Euralille

Fermeture le mercredi 25 décembre 2019



Source : Westfield Euralille – image : DR / © 2019 & TM Lucasfilm Ltd.