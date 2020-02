Du 16 au 19 avril 2020, le Cirque du Soleil se produira au Zénith de Lille avec son spectacle « Corteo »

Du jeudi 16 au dimanche 19 avril 2020, le Cirque du Soleil prend résidence au Zénith de Lille avec son spectacle : CORTEO

Corteo

CORTEO qui signifie « cortège » en italien est une joyeuse procession, une parade festive imaginée par un clown. Alliant prouesses acrobatiques, comédie et jeu d’acteurs, CORTEO plonge le spectateur dans un univers théâtral empreint de ludisme et de spontanéité, situé dans un espace étrange entre ciel et terre.

Dans une ambiance de fête foraine, le clown évoque ses propres funérailles, sous le regard attentionné d’une volée d’anges bienveillants. Opposant le grand et le petit, le ridicule et le tragique, la magie de la perfection et le charme de l’imperfection, le spectacle fait appel à la force et à la fragilité du clown, mais aussi à sa sagesse et à sa tendresse, pour illustrer la part d’humanité en chacun de nous. Porté par des sonorités tantôt lyriques, tantôt cocasses, CORTEO est une fête intemporelle où l’illusion chatouille la réalité.

La conception et la disposition de la scène transportent le spectateur dans une atmosphère théâtrale jamais vue en aréna au Cirque du Soleil, mettant ainsi la table à l’univers poétique de CORTEO. Les rideaux entourant la scène, inspirés de la Tour Eiffel, et les rideaux à la polichinelle, peints à la main, donnent un aspect grandiose à la scène.

Les numéros (par ordre alphabétique)

Artiste Marionnette

Tel un pantin vivant, une artiste marionnette fait soudainement son apparition et interagit avec le Clown Mort dans un tableau qui évoque une scène de son enfance à la plage.

Danse hélium

Un moment tendre et poétique entre Mauro le Clown Rêveur et sa petite Clownesse qui enchante le spectateur dans cette beauté enfantine.

Duo-Sangles

Dans cet acte hypnotisant, un duo utilise des sangles aériennes pour créer une connexion magique et tendre qui enchante le public grâce à une démonstration d’agilité, équilibre et force.

Échelle

Un spécialiste de l’échelle acrobatique fait preuve d’un déroutant équilibre et d’une adresse incomparable à l’aide de diverses échelles, tentant de rejoindre à tout prix un ange qui l’observe.

Golf

Au son d’une cornemuse, apparaît un carré de lumière verte évoquant un terrain de golf. Le Géant fait alors son entrée et tentera de frapper son meilleur coup !

Manipulation de cerceaux

Lors d’un moment frénétique, un artiste gitan émerge, obligeant tout le monde à s’arrêter. En utilisant tout son corps et tous ses membres, elle éblouit avec sa capacité à faire tourner et virevolter une multitude de cerceaux.

Jonglerie

Trois jeunes artistes exécutent des prouesses dynamiques dans un mélange surprenant de jonglerie et de figures acrobatiques. C’est avec grand art qu’ils défient la loi de la gravité et jonglent tour à tour avec des anneaux, des cerceaux et des quilles.

Lits trampolines

Six artistes, à la manière d’une bande de jeunes enfants s’amusant dans la chambre de leurs grands-parents, sautent sur deux grands lits qui bougent sur des plateaux tournants et y exécutent des figures acrobatiques de plus en plus périlleuses dans un climat ludique.

Lustres

On retrouve dans ce numéro quatre femmes, les anciennes amours du Clown rêveur. Réunies joyeusement, comme en rêve, elles exécutent des acrobaties aériennes sur trois gigantesques lustres qui se balancent et qui tournoient au-dessus du lit du Clown mort.

Paradis

Ce numéro combine deux techniques jamais réunies auparavant : le cadre coréen et le filet de performance. Dans ce numéro où se mêlent voltige et rebonds, les artistes sont projetés dans les airs entre trois stations de cadre coréen.

Planche sautoir

Entourés de deux chœurs d’artistes rythmant le numéro avec leur voix et des percussions, les acrobates redéfinissent la technique de la planche sautoir dans un numéro où la rapidité d’exécution n’a d’égale que la complexité des figures présentées.

Pôle suspendu

Accompagné par les sons lointains de la guitare et des chants passionnés, une jeune ingénue découvre le pur plaisir d’explorer le mouvement et la contorsion tout en volant au-dessus du sol sur un pôle suspendu.

Roue Cyr

Cinq artistes présentent tour à tour des solos et des figures de groupe sur des roues Cyr. La simplicité de la ligne de ces appareils – un cercle pur – rehausse la complexité et la frénésie des figures qui sont exécutées.

Teatro Intimo

Huit personnages s’entassent dans un théâtre de petit format pour présenter, dans la plus grande confusion, un « Roméo et Juliette » farfelu et rempli d’inattendu.

Tournik

Un groupe d’artistes s’entrecroisent dans ce numéro alliant les techniques de barre fixe et l’univers circassien. Les artistes évoluent sur une structure centrale en forme de cube complétée

par deux barres indépendantes disposées de part et d’autre de celle-ci. Les éléments de la structure peuvent également se mettre à tourner, soit tous dans le même sens, soit en sens opposé les uns aux autres

Verres en cristal et bols tibétains

Imploré par Mauro le Clown rêveur et le Clown géant alors qu’ils se préparent à effectuer une mélodie envoûtante sur des lunettes en cristal, le Loyal Siffleur, un virtuose, présente son talent remarquable dans une performance à couper le souffle.

La troupe d’artistes de CORTEO est composée de 51 acrobates, musiciens, chanteurs et acteurs provenant de partout à travers le monde.

Plus de 8 million de personnes à travers le monde ont été enchanté par l’univers de CORTEO.

Séances de Corteo à Lille :

Jeudi 16 avril 2020 à 20h

Vendredi 17 avril 2020 à 20h

Samedi 18 avril 2020 à 12h

Samedi 18 avril 2020 à 16h

Samedi 18 avril 2020 à 20h

Dimanche 19 avril 2020 à 13h

Dimanche 19 avril 2020 à 17h

Tarifs :

Prestige : 111,50€

Carré Or : 84€

Catégorie 1 : adulte = 62€ / enfant = 49,90€

Catégorie 2 : adulte = 51€ / enfant : 41,10€

Les billets sont en vente sur www.livenation.fr et dans les points de vente habituels.

Sources et images : © Live Nation / © Cirque du Soleil