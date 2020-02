Dimanche 22 mars 2020, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Lille accueillera le concours culinaire Toqu’Edhec

Dimanche 22 mars 2020 de 8h30 à 18h, Gourm’Edhec, l’association culinaire de l’EDHEC propose une nouvelle édition de Toqu’Edhec, un concours culinaire étudiant dans la Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-France. Au programme de cette année : des démonstrations culinaires par des chefs de renom et un salon gourmand avec de nombreux stands de dégustation. L’entrée est gratuite et ouverte à tous.

Toqu’Edhec 2020

Cette année, huit équipes sont en compétition pour impressionner les chefs du Jury. Il s’agit d’équipes venant d’écoles des quatre coins de la France. Le principe de la compétition est simple : chaque équipe a deux heures pour cuisiner un plat et un dessert grâce à des ingrédients mis à leur disposition. Pour pimenter la compétition, un aliment gardé secret jusqu’au début de l’épreuve doit être utilisé dans la préparation !

Cette année, les candidats seront coachés par quatre grands chefs et leurs mets seront jugés par les autres grands chefs qui forment le Jury.

En parallèle du concours de cuisine étudiant, Toqu’Edhec accueille un salon culinaire, gratuit et ouvert à tous ! En famille ou entre amis, seul ou accompagnés, venez ravir vos papilles et découvrir des shows culinaires de qualités.

Infos pratiques

Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-France

Place des Artisans

Tarif : gratuit

Site internet de Gourm’Edhec

Source et images : DR – © Gourm’Edhec