Dimanche 05 janvier 2020, avant-première du film Samsam au Kinepolis de Lomme en présence du réalisateur

Un dimanche par mois, la Matinée Magique propose de vivre un grand moment en famille à Kinepolis. Au programme un film pour les enfants projeté en avant première et de nombreuses animations au tarif unique de 6,90€ la place pour petits et grands.

Matinée Magique – SamSam

Dimanche 05 janvier 2020 à 10h45, les enfants auront la chance de découvrir leur héros Samsam sur grand écran et de poser toutes leurs questions au réalisateur Tanguy de Kermel.

Au programme* :

– ateliers créatifs,

– structures gonflables,

– jeux,

– projection du film Samsam en avant-première,

– questions/réponses entre les enfants et le réalisateur Tanguy de Kermel

* animations dès 10h

Synopsis

SamSam, le plus petit des grands héros, n’a toujours pas découvert son premier super pouvoir, alors qu’à la maison et à l’école, tout le monde en a un ! Devant l’inquiétude de ses parents et les

moqueries de ses camarades, il part à la recherche de ce pouvoir caché. Avec l’aide de Méga, la nouvelle élève mystérieuse de son école, Samsam se lance dans cette aventure pleine de monstres

cosmiques…

Bande annonce

