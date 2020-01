Concert Born in 90 à Dunkerque le 12 novembre 2020 et à Lille les 19 & 20 décembre 2020

Le concert Born in 90 le jeudi 12 novembre 2020 à 20h au Kursaal de Dunkerque et le samedi 19 décembre 2020 à 20h & le dimanche 20 décembre 2020 à 18h au Zénith de Lille.

Love, Dance & Party…Le Concert événement

« On regardait Fan de, le Hit Machine et on rêvait de voir toutes ces stars en vrai. C’était nos années collège, aujourd’hui on va se rattraper ! »

Produit par le producteur des tournées RFM Party 80, Génération Dance Machine, Stars 80, The Voice Tour, Danse avec les Stars, des comédies musicales Flashdance et Priscilla Folle du Désert …,

Born In 90 sera le spectacle de toutes les démesures, avec les grandes stars de cette décennie, un ballet de 10 danseurs, des musiciens en Live, un son d’anthologie, un méga show de lumières, d’images et d’effets spéciaux.

Animé par Séverine Ferrer, retrouvez sur scène : Worlds Apart, Katrin from Black Box, Lââm, Larusso, Benny B, Princess Erika, Menelik, Generation Boys Band (Allan Theo, Frank from 2BE3, Chris from G-squad), MoïZ from Tribal Jam, Zouk Machine, Assia…

Les billets sont en vente dans les points de vente habituels. Les tarifs se situent entre 39€ et 59€

Source : Nuits d’Artistes / Images : DR – © Cheyenne Productions