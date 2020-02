Comédie Musicale « Du vent dans nos voiles » au Théâtre Sébastopol de Lille le 04 mars & au Colisée de Roubaix le 07 mars 2020

Depuis plus de 20 ans, l’association Music’All rassemble chaque année une soixantaine d’étudiants pour créer de toutes pièces une comédie musicale originale intégrant des enfants en situation d’handicap de l’Institut médico-professionnel (IMPro) le Roitelet – Les Papillons Blancs de Tourcoing. Les bénéfices du spectacle sont versés aux enfants de l’Institut sous la forme d’une sortie culturelle et pédagogique organisée par les étudiants membres de Music’All. S’occupant du scénario, des costumes et des décors, de la mise en scène et des chorégraphies, Music’All est à la fois un projet artistique, social et solidaire.

Le spectacle 2020

Music’All revient cette année avec sa nouvelle comédie musicale « Du vent dans nos voiles », le mercredi 04 mars 2020 au Théâtre Sébastopol de Lille et le samedi 07 mars 2020 au Colisée de Roubaix.

Synopsis :

Octobre 1938. Malgré les tensions politiques en Europe, l’heure est à la fête sur la Côte d’Azur. Des artistes du monde entier viennent chercher l’inspiration et quelques vacanciers privilégiés profitent, en bord de mer, des derniers rayons de soleil.

Claude Bertin, célèbre réalisateur français, séjourne avec sa femme et ses trois enfants à Cannes, dans le charmant hôtel Les Jardins de la Riviera. Alors que son épouse Edith se voit déjà passer de douces vacances en famille, Claude ne pense qu’à une chose : écrire un nouveau scénario.

Bande annonce



Infos pratiques

Tarifs au Théâtre Sébastopol : à partir de 10€

Tarifs Colisée : à partir de 8€

Billets en vente sur le site de Music’All

Source et image : DR – © Association Music’All