Bon Plan Cinéma : les Incontournables UGC 2019 à 3,50€ la place pour tous

Avis aux cinéphiles ! Comme chaque année, UGC vous propose un bon plan cinéma : les Incontournables, une sélection de longs métrages qui ont marqué l’année 2019 pour 3,50€ la place pour tous.

Du mercredi 08 au mardi 14 janvier 2020 inclus, les 23 Incontournables UGC de l’année 2019 sélectionnés en partenariat avec Le Figaro reflètent la diversité telle que le groupe UGC la met en avant toute l’année dans ses salles : du cinéma grand public au cinéma d’Art et Essai, des succès populaires aux films d’auteur, des talents français et internationaux.

Découvrez la Liste des films à 3,50 € :

Green Book de Peter Farrelly

Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ? de Philippe de Chauveron

Le Chant du Loup d’Antonin Baudry

Grâce à Dieu de François Ozon

El Reino de Rodrigo Sorogoyen

Mais vous êtes fous d’Audrey Diwan

Parasite de Joon-ho Bong

Le Roi Lion de Jon Favreau

Once upon a time… in Hollywood de Quentin Tarantino

Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma

Au nom de la terre d’Edouard Bergeon

Alice et le maire de Nicolas Pariser

Joker de Todd Phillips

Papicha de Mounia Meddour

Hors normes d’Eric Toledano et Olivier Nakache

Le Traître de Marco Bellocchio

La Belle époque de Nicolas Bedos

J’ai perdu mon corps de Jérémy Clapin

J’accuse de Roman Polanski

Les Misérables de Ladj Ly

Une vie cachée de Terrence Malick

La Vie scolaire de Grand Corps Malade et Mehdi Idir Label

Les Hirondelles de Kaboul de Zabou Breitman et Eléa Gobbé-Mévellec

LES INCONTOURNABLES – du 8 au 14 janvier 2020 LES INCONTOURNABLES UGC | Retrouvez dans nos cinémas 23 films marquants de l'année 2019 du 8 au 14 janvier. 👉 http://po.st/PlKIWn Publiée par UGC sur Jeudi 2 janvier 2020

Dans la métropole lilloise, les cinémas UGC Ciné Cité Lille et UGC Ciné Cité Villeneuve d’Ascq participent à l’opération.

Films à l’affiche à UGC Lille

Films à l’affiche à UGC Villeneuve d’Ascq

Source & image : DR – © UGC