Billets TER à partir de 2€ pour aller aux Carnavals de Bergues ou Dunkerque

L’effervescence du Carnaval s’invite sur l’ensemble du territoire des Hauts-de-France. De Bergues à Dunkerque en passant par Malo-les-Bains, SNCF – TER Hauts-de-France permet à tous d’y participer avec son opération Prix Cassés !

Du samedi 22 au mardi 25 février 2020 à Dunkerque, du samedi 29 février au dimanche 01 mars 2020 à Malo-les-Bains et du samedi 28 au dimanche 29 mars à Bergues, SNCF met en vente des billets à prix cassés pour le Carnaval.

Le tarif variera en fonction de la distance kilométrique parcourue sur tout le territoire Hauts-de-France vers Bergues ou Dunkerque. De 2, 5, 10, 15 à 20€ le billet, il sera facile de se joindre aux festivités !

En plus de l’offre classique Dunkerque <> Lille, un train au départ de Dunkerque sera spécialement mis en place le dimanche 23 février 2020 et dimanche 01 mars 2020 à 21h20.

Un train au départ de Bergues et à destination Lille sera spécialement mis en place le dimanche 29 mars 2020 à 20h05.

Pour cet événement, SNCF – TER Hauts-de-France renforce la capacité des trains entre 11h et 13h au départ de Lille Flandres et entre 17h et 21h au départ de Dunkerque.

