BFM Grand Lille / BFM Grand Littoral : Revivez le lancement des chaines TV

C’était l’événement média ce lundi à Lille ! Les chaines « Grand Lille TV » et « Grand Littoral TV » sont devenues à 19h “BFM Grand Lille” et “BFM Grand Littoral”.

A cette occasion, Bruno Lecluse (Président, Fondateur de Grand Lille TV), Olivier Ramond (Directeur Général de Grand Lille TV), Alain Weill (Président Directeur Général d’Altice France), et Patrick Drahi ( Président Fondateur d’Altice) ont présenté les nouvelles chaines devant les personnalités politiques, médias, partenaires présents à la CCI Grand Lille pour la soirée de lancement.

Revivez la soirée de lancement de BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral

Pour rappel, les deux chaînes d’information locales garderont leurs canaux de diffusion et une programmation « Actualités 7 jours / 7, 24h/24 » et 2 nouveaux rendez-vous seront proposés aux téléspectateurs :

6H30-9H30 : BONJOUR LILLE/LITTORAL

Véritable réflexe au quotidien, BONJOUR LILLE/LITTORAL accompagnera les téléspectateurs pour démarrer leur journée avec des informations précises et actualisées en temps réel sur l’actualité locale, la météo ou encore les conditions dans les transports. Dédiée à l’actualité de Lille et sa région, la matinale fera également la part belle aux sujets reportages, aux interviews ou aux duplex en lien direct avec la vie du territoire.

17H-20H : BONSOIR LILLE/LITTORAL

BFM GRAND LILLE et BFM GRAND LITTORAL proposeront un second grand rendez-vous d’information BONSOIR LILLE/LITTORAL pour préparer sereinement sa soirée, du lundi au vendredi de 17h à 20h. A l’heure de pointe, ce rendez-vous incontournable des fins de journées, éclairera les habitants de la région sur leurs conditions de circulation, la situation dans les transports et la météo pour se déplacer dans Lille et la région. L’occasion également de revenir sur les temps forts de la journée avec des chroniques, des invités, des journalistes sur le terrain et d’aborder les grands événements du lendemain.

BFM Grand Lille est accessible gratuitement aux 3,3 millions d’habitants de Lille Métropole sur le canal 31 de la TNT locale, sur toutes les box opérateurs (SFR : 483, Orange : 357, Bouygues : 326, Free : 900) et sur le web : bfmtv.com/lille/en-direct/

Notre article Zoom Sur Lille

Photos : Zoom Sur Lille