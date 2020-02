Appel à Candidatures – Festival « À Vous de Jouer ! »

Une fois de plus, le festival « À Vous de Jouer ! » présente sa scène ouverte électronique sélectionnée par Six Heures Avant Minuit, ouverte à tous les DJs seul ou en groupe, en première partie de Yolande Bashing le samedi 07 mars 2020 dans Le Bistrot de St So – Gare Saint Sauveur.

Appel à candidatures

Vous souhaitez participer, voici comment ça fonctionne :

Un Comité d’écoute sélectionnera 5 participants (DJs, musiciens live solo ou groupes électro-synth-pop au sens large) qui viendront jouer 30 minutes à la Gare Saint Sauveur le samedi 07 mars 2020.

Infos et inscriptions >>> cliquez ici !!!

Fin des candidatures le lundi 17 février 2020 à 23h59

Yolande Bashing

Six Heures Avant Minuit persiste et signe en convoquant sur scène une pépite de la pop locale que tout le monde s’arrache, le déjà grand Yolande Bashing. Remarqué aux Inouis du Printemps de Bourges l’année dernière, il n’a depuis cessé d’enchaîner les premières parties (Odezenne et Miossec) comme les têtes d’affiches. Une vraie bête de scène entourée de clavier et de boîtes à rythmes, qui réinvente la performance live solo mélangeant voix à fleur de peau, synthés envoûtants et percus qui tapent du pied.