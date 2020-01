Alex Ramirès se produira au Splendid de Lille le vendredi 24 janvier 2020

Vendredi 24 janvier 2020 à 20h, le Splendid de Lille accueillera le spectacle d’Alex Ramirès « Sensiblement Viril ».

Alex Ramirès « Sensiblement Viril »

Peut-on être à la fois Viril et Sensible ?

Pour Alex, tout est une question d’entre-deux:

On peut bruncher en amoureux mais rêver de plan d’un soir…

On peut faire ses courses comme un Bad Boy et pleurer sur du Adèle…

On peut se la péter à la salle de sport et perdre tous ses moyens quand on a un 1er rendez-vous…

On peut adorer les enfants mais avoir envie de frapper ses potes qui viennent d’être parents…

Avec une énergie rare, Alex s’assume en toute contradictions dans un spectacle à son image : «Sensiblement Viril ».

Un rythme effréné dans lequel son sens du show laisse toujours une place à l’émotion, car On peut aussi être drôle et touchant !

Une déclaration à tous ceux qui ne rentrent pas dans les cases.

Les billets sont en vente dans les points de vente habituels au prix de 30€.

Source : IMPRESARIO / Images : DR – © Mickaël Chetrit & Very Good Show