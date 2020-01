2 148 spectateurs ont assistés à l’avant-première française du film « Le Voyage du Dr Dollitle » au Kinepolis de Lomme

Ce mardi 21 janvier 2020, l’avion de Robert Downey Jr attendu pour la seule avant-première française du film au Kinepolis Lomme aux alentours de 18h, n’a pu se poser à l’aéroport de Lille-Lesquin en raison des conditions atmosphériques. Les équipes de Kinepolis et d’Universal ont tenté de trouver des alternatives, notamment l’atterrissage de l’avion dans un autre aéroport. Ces tentatives se sont avérées vaines, en raison du brouillard persistant empêchant tout atterrissage. Peu après 19h, Anne-Sophie Le Guiader, Directrice des Ventes de Kinepolis France et Xavier Albert, Directeur Général France d’Universal Pictures International, ont pris la parole pour annoncer la mauvaise nouvelle aux 3 000 fans présents.

Robert Downey Jr a tenu à s’adresser aux personnes présentes via une vidéo, tournée depuis son avion, afin de faire part de sa déception et saluer le public.

Projection maintenue pour les spectateurs

Malgré l’absence de l’équipe du film, la projection en avant-première a été maintenue dans les 5 salles dédiées à l’évènement. Quant aux 2 148 spectateurs, ils ont été invités à présenter leur ticket pour bénéficier de 3 places valables pendant 3 mois pour les séances de leur choix.

« Le Voyage du Dr Dollitle » – En salles le 05 février 2020

1h41min / film d’aventures fantastiques

De Stephen Gaghan / Avec Robert Downey Jr, Harry Collett, Carmel Laniado,…

« Le Voyage du Dr Dolittle » qui sortira en salles le 05 février prochain, nous emmène dans un grand voyage sur les océans, vers une île mythique où Dolittle espère trouver un remède pour soigner la jeune Reine Victoria.

Au cours de sa quête, le docteur est rejoint par un jeune apprenti et une joyeuse troupe d’amis animaux, dont un gorille anxieux, un canard enthousiaste mais têtu, un duo chamailleur formé par une autruche cynique et un joyeux ours polaire, et enfin un perroquet entêté, conseiller et confident de Dolittle.

Sources : Kinepolis & Universal Pictures International France / Photo & image : DR – © Universal Pictures International France / © Zoom Sur Lille